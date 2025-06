Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Schötmar. Einbruch in Erdgeschosswohnung.

Lippe (ots)

Zwischen Dienstagnachmittag (17.06.2025) und Freitagvormittag (20.06.2025) sind Unbekannte in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Krumme Weide eingebrochen. Die Täter gelangten gewaltsam in die Erdgeschosswohnung und durchsuchten mehrere Schränke und Schubladen. Eine Zeugin hörte in der Nacht zu Freitag gegen 02:10 Uhr einen lauten Knall. Der entstandene Schaden kann noch nicht beziffert werden. Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat im Tatzeitraum, insbesondere bei dem verdächtigen Knall in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, verdächtige Beobachtungen im Bereich der Straße Krumme Weide gemacht? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer (05231) 6090 entgegen.

