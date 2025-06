Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Mehrere Fahrzeuge werden bei Brand beschädigt.

Lippe (ots)

Am Sonntagmorgen (22.06.2025) gegen 01:05 Uhr geriet aus bislang ungeklärter Ursache Müll in Detmold-Herberhausen in Brand. Durch das Feuer wurden mehrere in der Nähe stehende Fahrzeuge beschädigt. Der Brand musste durch die Feuerwehr gelöscht werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Detmold unter 05231/6090 entgegen.

