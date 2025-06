Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Ladendiebin beißt Detektiv.

Lippe (ots)

Am Samstagnachmittag (21.06.2025) biss eine 21-jährige Frau in einem Supermarkt in der Ernst-Hilker-Straße einen Ladendetektiv, nachdem sie beim Diebstahl erwischt wurde. Die Frau aus Detmold entwendete gegen 15:40 Uhr ein Parfum sowie Lebensmittel. Als der 46-jährige Ladendetektiv sie nach dem Passieren des Kassenbereichs ansprach, wehrte sie sich und biss ihn zweimal in den Arm. Die alarmierten Polizeibeamten fixierten die aggressive Frau. Gegen sie wurde ein Strafverfahren eingeleitet und ein lebenslanges Hausverbot für die Supermarktkette ausgesprochen. Der Detektiv begab sich zur Behandlung seiner leichten Verletzungen selbstständig in ein Krankenhaus.

