POL-LIP: Detmold - Bentrup-Loßbruch. Wohnungseinbruch in Einfamilienhaus - Täter entwendet Jacke.

Lippe (ots)

Am Montag (23.06.2025) drangen unbekannte Täter gewaltsam zwischen 07:20 und 16:25 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Heister ein. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde eine rote Jacke der Marke "Engelbert Strauß" entwendet. Weitere Gegenstände blieben offenbar unberührt. Das Kriminalkommissariat 2 hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (05231) 6090 zu melden.

