POL-UL: (HDH) Sontheim a.d. Brenz - Autofahrerin übersieht Motorradfahrer

Schwere Verletzungen erlitt am Dienstag bei Sontheim ein 22-Jähriger.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 19.40 Uhr. Die 27-jährige BMW-Fahrerin fuhr auf der Verbindungsstraße von der B492 kommend in Richtung Landesstraße 1167. Dort fuhr der 22-Jährige mit seiner Kawasaki in Richtung Medlingen. Wohl aufgrund der tiefstehenden Sonne übersah die Frau den Motorradfahrer und fuhr in die Landesstraße ein. Der Kradlenker prallte in die Seite des BMW. Mit schweren Verletzungen kam er in ein Krankenhaus. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 20.000 Euro. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

