POL-UL: (BC) Laupheim - Bargeld und Handy unterschlagen

Ihr Mobiltelefon und Geld hatte eine 65-Jährige am Dienstag in Laupheim nach einem Einkauf eingebüßt.

Ulm (ots)

Die Frau hielt sich gegen 15 Uhr in einem Geschäft in der Biberacher Straße auf. Dort kaufte sie ein und lud die Gegenstände vom Einkaufswagen in ihr Auto. Den Einkaufswagen brachte sie zurück. Dabei vergaß sie im Einkaufswagen ihre Handtasche und stieg in ihr Auto. Das Fehlen der Tasche samt Wertgegenstände bemerkte die 59-Jährige nur wenige Minuten später. Sie kehrte zu der Einkaufswagenabstellbox zurück. Die Tasche war jedoch weg. Zwischenzeitlich hatte eine Finderin die Handtasche bei der Polizei abgegeben. Bis auf die knapp 50 Euro Bargeld und das Mobiltelefon war alles vorhanden. Jetzt ermittelt die Polizei Laupheim (Tel. 07392/96300) wegen Fundunterschlagung.

