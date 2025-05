Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Radfahrer stoßen zusammen

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstag in Heidenheim.

Ulm (ots)

Gegen 13.15 Uhr bog der 80-jährige Radler von der Giengener Straße in die Ulmer Straße ab. Dort nutzte er den Gehweg. In der Giengener Straße fuhr eine 39-jährige Radlerin auf dem linken Gehweg in Richtung Ulmer Straße. Sie begleitete dort ihre 4-jährige Tochter auf dem Rad. Der Gehweg ist für Radfahrer nicht freigegeben. Der 80-Jährige konnte dem Kind ausweichen, kollidierte jedoch dann mit der 39-Jährigen. Beide stürzten. Aus Schreck stürzte die 4-Jährige im Anschluss ebenfalls von ihrem Rad. Alle Drei wurden leicht verletzt. Die Frau und ihre Tochter wurden vor Ort behandelt, der 80-Jährige kam in ein Krankenhaus.

