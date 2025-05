Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dornstadt - Pkw erfasst Kinder auf Gehweg - Zwei Kinder bei Unfall am Dienstag in Dornstadt schwer verletzt

Ulm (ots)

Gegen 16.00 Uhr befuhr ein 67-Jähriger Opel-Fahrer in Dornstadt die Tomerdinger Straße in Fahrtrichtung Tomerdingen. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er wohl mit seinem Pkw nach links von der Straße ab. Hierbei erfasste er zunächst ein 9-jähriges Mädchen auf dem dortigen Gehweg. Durch den Zusammenstoß wurde das Mädchen schwer verletzt. Im Anschluss setzte der Pkw wohl seine Fahrt fort und erfasste einen ebenfalls auf dem Gehweg befindlichen 9-jährigen Jungen. Dieser wurde hierbei ebenfalls durch den Aufprall mit dem Pkw schwer verletzt. Anschließend kam der Opel nach einem Zusammenstoß mit dem Opel einer Frau im Einmündungsbereich der Tomerdinger Straße zur Holzsteige zum Stehen.

Der Verkehrsdienst Mühlhausen hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Durch die Staatsanwaltschaft Ulm wurde beim Fahrer des Opel eine Blutprobe angeordnet.

Die beiden verletzten Kinder wurden durch Rettungskräfte in Krankenhäuser verbracht. Das Verursacherfahrzeug wurde von einem Abschlepper geborgen. An den beiden Pkw entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die Tomerdinger Straße für ca. zwei Stunden gesperrt. Die Polizei war mit mehreren Streifen vor Ort. Neben mehreren Rettungsfahrzeugen und einem Hubschrauber waren auch Notfallseelsorger im Einsatz.

Der Verkehrsdienst Mühlhausen (Tel. 07335/96260) sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können.

++++0923300

Sven Vrancken, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell