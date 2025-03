Polizei Wuppertal

POL-W: W Leichtverletzte Frau nach Verkehrsunfall in Barmen

Wuppertal (ots)

Am Samstag, 01.03.2025 (18:30 Uhr), kam es auf der Gewerbeschulstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Ein 33-Jähriger fuhr mit seinem 1er BMW auf der Gewerbeschulstraße in Richtung Osten. Kurz hinter der Einmündung zur Straße An der Bergbahn kam es zur Kollision mit dem Smart Fortwo einer 39-jährigen Wuppertalerin, die aus einer Grundstücksausfahrt auf die Gewerbeschulstraße in Richtung Fischertal fuhr. Durch den Zusammenstoß erlitt die Frau leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Da bei dem BMW-Fahrer der Verdacht bestand, das Fahrzeug unter Einfluss von Alkohol geführt zu haben, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Zudem stellten die Beamten den Führerschein des Mannes sicher. Es entstand ein Sachschaden von circa 10.000 Euro.

