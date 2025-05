Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Gerstetten - Einbruch scheitert

Am vergangenen Wochenende blieb ein Einbrecher in Gerstetten draußen.

Ulm (ots)

Der Einbrecher begab sich auf das Grundstück in der Wallbacher Straße. Er versuchte die Terrassentür aufzuhebeln. Die Tür wurde bei seinem Versuch erheblich beschädigt. Allerdings gelangte er nicht in das Innere und blieb draußen. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Verdächtiges am Samstag oder Sonntag in der Wallbacher Straße bemerkt haben, werden gebeten sich beim Polizeiposten Gerstetten (Tel. 07323/920065) zu melden.

