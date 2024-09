Hauptzollamt Stralsund

HZA-HST: Großer Aufgriff gefälschter Sneaker durch den Stralsunder Zoll ./. Etwa 4.900 Paar gefälschter Schuhe der Marken Adidas und Nike sichergestellt

Stralsund (ots)

358 Kartons mit etwa 4.900 gefälschten Schuhen der Marken Adidas und Nike stellte der Stralsunder Zoll Ende August sicher. Der damit verhinderte wirtschaftliche Schaden beträgt etwa 457.700 Euro. Nach einer Hinweisgabe des polnischen Zolls und Auffälligkeiten in der abgegebenen Zollanmeldung wurde ein chinesischer Container in der letzten Augustwoche von den Beamten des Zollamtes Pomellen genauer unter die Lupe genommen. Neben einem E-Bike, einem E-Scooter und einem E-Roller, die aufgrund von Produktsicherheitsbestimmungen nicht nach Deutschland eingeführt werden dürfen, da die in der EU erforderliche CE-Kennzeichnung gänzlich fehlte, stellten die Beamten zudem 358 Kartons mit gefälschten Markenschuhen sicher. Die Markenrechtsinhaber Adidas und Nike bestätigten inzwischen, dass es sich bei diesen Sneakern um Fälschungen handelt und stimmten einer Vernichtung der Plagiate unter zollamtlicher Überwachung zu.

"Oft lässt bereits der starke Geruch nach Lösungsmitteln und Chemikalien vermuten, dass es sich um gefälschte Schuhe handelt. Ist auch der Zoll sich nicht sicher, wird der Hersteller kontaktiert, der anhand von Farbkombinationen, Farbabweichungen, Nähten oder anderen Details schnell erkennt, ob es sich um ein Plagiat handelt", erklärt Sabine Mattil, Pressesprecherin des Hauptzollamtes Stralsund.

Zusatzinformationen:

Produkt- und Markenpiraterie verursacht in Deutschland jedes Jahr einen Schaden in Milliardenhöhe, mit steigender Tendenz. Den Herstellern der Originalwaren drohen Umsatzeinbußen und Imageschäden, aufgrund minderwertiger Verarbeitung und Einsatz gesundheitsschädigender Materialien der Plagiate. Weitere Informationen hierzu finden Sie auch unter www.zoll.de.

