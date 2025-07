Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Husum: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Husum (ots)

Bereits am vergangenen Samstagabend (12.07.2025) kam es in der Volquart-Pauls-Straße in Husum zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung einer Radfahrerin. Die Radfahrerin wurde schwer verletzt. Das Polizeirevier Husum hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen und sucht Zeugen.

Nach Aussage der 63-jährigen Radfahrerin habe sie gegen 20.40 Uhr die Volquart-Pauls-Straße in Richtung Brinckmannstraße befahren. Auf Höhe der Hausnummer 15 habe ein älterer Mann die Fahrbahn überquert. Um einen Zusammenstoß mit dem Fußgänger zu vermeiden, sei die Radfahrerin nach rechts ausgewichen und mit einem am Fahrbahnrand abgestellten Fiat Ducato kollidiert. Die 63-Jährige stürzte und wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Zeugen des Unfalls sowie der Fußgänger, der die Fahrbahn überquert hat, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Husum unter der Telefonnummer 04841 - 8300 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell