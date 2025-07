Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Kreis Schleswig-Flensburg - Love-Scamming: Betrug mit vorgetäuschter Liebe, 71-Jährige überweist mehr als 10000 Euro

Kreis Schleswig-Flensburg (ots)

Eine 71-Jährige brachte am Dienstag (15.07.25) einen Betrug in Form von Love Scamming bei der Polizei zur Anzeige. Ende Mai begann der digitale Kontakt zu einem Mann, den die Rentnerin über Facebook kennengelernt hatte. Der Betrüger gab an, nachdem er sich das Vertrauen der Frau erschlichen hatte, dass er als Arbeiter auf einer Bohrplattform dringend Geld benötige, weil er seine Rechnungen nicht zahlen könne. Die 71-Jährige überwies per PayPal mehrere Summen an ein anderes Konto und verlor so letztlich mehr als 10000 Euro. Bei einer weiteren geforderten Zahlung an ein angebliches Logistikunternehmen wurde die Rentnerin misstrauisch und informierte die Polizei.

Was ist Love-Scamming? Die Betrüger und Betrügerinnen nehmen über unterschiedliche Messenger-Dienste online Kontakt zum späteren Opfer auf. Sie machen schnell Liebeserklärungen und versprechen oft in kürzester Zeit eine gemeinsame Zukunft. Es werden dann Treffen vorgeschlagen, die jedoch immer kurzfristig aus verschiedensten Gründen abgesagt werden. Ein persönlicher Kontakt findet nie statt. Meist werden auch nur Nachrichten ausgetauscht. Die angebliche Bekanntschaft bittet dann irgendwann um Geld, um ihr oder ihm aus einer angeblichen Notsituation (kurzfristige Geldnot, ausstehende Operationskosten oder gestohlene Koffer und Bankkarten) zu helfen.

Tipps Ihrer Polizei:

Um nicht Opfer von Love-Scamming zu werden, sollten Sie bei jeder Kontaktaufnahme von Unbekannten über das Internet oder über Messenger-Dienste grundsätzlich misstrauisch sein.

Überprüfen Sie das Profil des potenziellen Partners, der potenziellen Partnerin. Gehen Sie keine finanziellen Transaktionen mit Online-Bekanntschaften ein und lassen Sie sich niemals unter (emotionalen) Druck setzen! Betrug kann jeden treffen. Wenn Sie Opfer eines Liebesbetruges geworden sind, erstatten Sie auf jeden Fall Anzeige bei der Polizei. Opfer von "Internetstraftaten" haben die gleichen Rechte wie Betroffene von anderen Straftaten. Speichern Sie dazu alle Mails und Chat-Verläufe als Beweis auf einem Speichermedium.

Mehr Informationen rund um diese Betrugsmasche finden Sie unter: www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/scamming

