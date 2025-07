Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Husum: Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Radfahrer

Husum (ots)

Am Samstagmorgen (12.07.25) kam es im Einmündungsbereich der Straße Osterende und Adolf-Menge-Straße in Husum zu einem schweren Verkehrsunfall. Beteiligt an dem Unfall waren ein Pkw und ein Radfahrer. Der Radfahrer wurde tödlich verletzt. Das Polizeirevier Husum hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der 82-jährige Autofahrer gegen 07.30 Uhr mit seinem Pkw die Adolf-Menge-Straße in Richtung Osterende. Zur gleichen Zeit befuhr der 69-jährige Radfahrer mit seinem Pedelec den linksseitig gelegenen gemeinsamen Geh-und Radweg der Straße Osterende in Richtung Innenstadt. Beim Einfahren in die Straße Osterende kollidierte der Pkw mit dem von rechts kommenden Radfahrer. Der Pedelecfahrer stürzte und zog sich so schwere Verletzungen zu, dass er seinen Verletzungen noch an der Unfallstelle erlag.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Flensburg wurde zur Klärung der Unfallursache ein Sachverständiger hinzugezogen.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell