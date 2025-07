Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Schleswig: Zeugenaufruf nach Gefährdung des Straßenverkehrs

Schleswig (ots)

Bereits am vergangenen Donnerstag (03.07.2025) kam es in der Straße Stadtfeld in Schleswig zu gefährlichen Fahrmanövern infolge einer Trunkenheitsfahrt. Das Polizeirevier Schleswig hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen und mögliche Geschädigte.

Gegen 17.20 Uhr wurde die Polizei über die auffällige Fahrweise eines blauen Dacia Sandero informiert, der im Kattenhunder Weg in Richtung Stadtfeld in deutlichen Schlangenlinien geführt wurde. Nach übereinstimmenden Zeugenaussagen sei dieser mehrere Male in den Gegenverkehr sowie über den Gehweg gelenkt worden. Der Dacia konnte durch die eingesetzten Beamten im Stadtfeld kontrolliert und die Fahrtauglichkeit des 35-jährigen Fahrers (deutscher Staatsangehöriger) überprüft werden. Ein vorläufiger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,68 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

Da unklar ist, in wie weit Fahrzeuge aus dem Gegenverkehr sowie Fußgänger auf dem Gehweg durch die Fahrweise der 35-Jährigen gefährdet wurden, sucht das Polizeirevier Schleswig nun nach möglichen Geschädigten. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder selbst ausweichen mussten, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04621 - 840 oder per Email an Schleswig.PR@polizei.landsh.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell