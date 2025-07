Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Schleswig - Tötungsdelikt in Schleswiger Stadtpark, Mann verstirbt nach Messerangriff, Tatverdächtiger festgenommen

Schleswig (ots)

Am Samstag (05.07.25), kurz nach Mitternacht, hat es im Schleswiger Stadtpark Streit zwischen zwei Männern gegeben, in dessen Verlauf ein 41-Jähriger mit einem Messer angegriffen und tödlich verletzt wurde.

Der 41- Jährige (deutscher Staatsbürger) wurde um 00.28 Uhr von einem Fußgänger in einem Gebüsch des Schleswiger Stadtparks, unweit der Sachgasse Tegelbarg, aufgefunden. Der Mann alarmierte umgehend die Polizei und Rettungskräfte, welche nur noch den Tod des 41-Jährigen feststellen konnten. Die Polizei leitete umgehend umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein und sicherte den Tatort. Kurz darauf konnte nur knapp 200 Meter entfernt vom Tatort, am Schleswiger Bahnhof, ein 25-jähriger Tatverdächtiger (deutscher Staatsbürger) festgenommen werden. Der junge Mann wurde am Sonntagnachmittag (06.07.25) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Flensburg einem Haftrichter vorgeführt. Das Amtsgericht Flensburg hat Haftbefehl wegen Totschlags erlassen. Der 25- Jährige befindet sich in Untersuchungshaft. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kannten sich die beiden Männer. Die Hintergründe der Tat sind Bestandteil der weiteren Ermittlungen.

Weitere Auskünfte werden zum jetzigen Zeitpunkt nicht erteilt.

