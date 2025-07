POL-FL: Risum-Lindholm/Niebüll - Schildkröte ist wieder bei ihren Besitzern

Sankt Peter-Ording (ots) - Am Samstagabend (21.06.2025) kam es in der Straße Dreilanden in Sankt Peter-Ording zu einem Verkehrsunfall zwischen Radfahrern. Ein Radfahrer stürzte und verletzte sich schwer. Die Polizeistation Sankt Peter-Ording hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand habe ein 72-jähriger Urlauber mit seinem ...

mehr