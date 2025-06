Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Sankt Peter-Ording: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit schwerverletztem Radfahrer

Sankt Peter-Ording (ots)

Am Samstagabend (21.06.2025) kam es in der Straße Dreilanden in Sankt Peter-Ording zu einem Verkehrsunfall zwischen Radfahrern. Ein Radfahrer stürzte und verletzte sich schwer. Die Polizeistation Sankt Peter-Ording hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand habe ein 72-jähriger Urlauber mit seinem Fahrrad gegen 19.50 Uhr den für beide Fahrtrichtungen freigegebenen gemeinsamen Geh- und Radweg aus Richtung Bad kommend in Richtung Ording befahren. Der Rentner sei hierbei am Kopf einer größeren Gruppe gefahren. Ihnen sei ebenfalls eine größere Gruppe Radfahrender entgegengekommen. Auf Höhe der Tankstelle hätten zwei Personen aus der in Richtung Ording fahrenden Gruppe zum Überholen angesetzt. Als diese den 72-Jährigen passierten, habe der Senior die Kontrolle verloren und sei gestürzt. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Ob es zu einer Berührung kam, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Wer den Unfall gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Sankt Peter-Ording unter der Telefonnummer 04863-9589160 oder per E-Mail an St.Peter-Ording.PSt@polizei.landsh.de zu melden.

