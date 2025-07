Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Risum-Lindholm/B5 - "Schildi" auf der B5 unterwegs, wer vermisst seine griechische Landschildkröte?

Risum-Lindholm/B5 (ots)

Unsere Kollegen vom Polizeirevier in Niebüll haben am Mittwochnachmittag (02.07.25), gegen 15 Uhr, während der Streifenfahrt auf der Bundesstraße 5 in Höhe der Kreuzung Siewert-Agsens-Wäi (Ortschaft Risum-Lindhom) eine Schildkröte am Fahrbahnrand gefunden. Die Kollegen haben die griechische Landschlildkröte erstmal mit zur Wache nach Niebüll mitgenommen und versorgt und hoffen darauf, dass sich der Besitzer zeitnah unter der Rufnummer 04661-40110 meldet.

