POL-FL: Schleswig - Gefährliche Körperverletzung im Bereich Fehrsstraße/Chemnitzstraße am frühen Donnerstagabend, Polizei sucht Zeugen

Schleswig (ots)

Am Donnerstag (03.07.25), gegen 18.00 Uhr, kam es zwischen zwei Personen im Bereich Fehrsstraße/Chemnitzstraße zu Streitigkeiten und einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der sich beide Kontrahenten beim Gerangel um ein Messer schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzten.

Weshalb der Streit zwischen einem 29-jährigen Syrer und einem 22-jährigen Iraker eskalierte, ist Bestandteil der weiteren Ermittlungen. Die Kriminalpolizei in Schleswig hat diese noch am frühen Donnerstagabend übernommen und bittet Zeugen, die diese Auseinandersetzung beobachtet haben, um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 04621-840 oder per Mail an: SG1.Schleswig.KPST@polizei.landsh.de. Vielen Dank!

