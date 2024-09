Feuerwehr Dortmund

FW-DO: PKW touchiert Baum und bleibt auf der Seite liegen - Fahrerin im Fahrzeug eingeschlossen

Dortmund (ots)

Gegen 13:30 Uhr wurden Feuerwehr und Rettungsdienst an die Greveler Straße alarmiert. Dort kam es zu einem Verkehrsunfall mit einem PKW. Dieser touchierte mit der Beifahrerseite einen Baum, geriet ins Schleudern und kippte dann auf der Gegenfahrbahn auf die Fahrerseite um. Die 33-jährige Fahrerin verletzte sich und war in ihrem Fahrzeug eingeschlossen. Die ersten eintreffenden Kräfte verschafften sich Zugang zu ihr und versorgten sie. Zeitgleich wurde das Fahrzeug stabilisiert und eine Befreiung vorbereitet. Die Heckklappe des PKW wurde geöffnet und die Patientin über ein Spineboard nach draußen befreit. Dort wurde sie dann vom Rettungsdienst auf weitere Verletzungen untersucht und anschließend in ein Krankenhaus transportiert. Nach der Befreiung der Fahrerin wurde das Fahrzeug mittels Seilwinde des Rüstwagens wieder auf die Räder aufgerichtet. Schon an der Einsatzstelle wurden Augenzeugen und Angehörige vom PSNV-Erkunder betreut. Es liefen geringe Mengen von Betriebsmitteln aus, die umgehend abgestreut wurden. Die Polizei ermittelt nun den genauen Unfallhergang. Während der Maßnahmen war die Greveler Straße in beide Fahrtrichtungen vollständig gesperrt. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit circa 25 Einsatzkräften vor Ort. Neben den Feuerwachen 6 (Scharnhorst), 3(Neuasseln) und dem Rettungsdienst war auch die Spezialeinheit Bergung der Feuerwache 1 (Mitte) vor Ort.

