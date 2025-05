POL-STD: Motoroller von Stader Schulgelände entwendet und später wieder aufgefunden- Polizei sucht Zeugen

Stade (ots) - Am gestrigen Mittwochnachmittag gegen 15:20 h wurde in Stade in der Straße "Am Bahndamm" in den dortigen Schwingewiesen eine 18-jährige Fußgängerin aus Stade von einem dunklen Motorroller oder Mofa von hinten angefahren. Sie stürzte zu Boden und wurde dabei leicht verletzt. Der Rollerfahrer und ...

mehr