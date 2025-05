Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: 44-Jähriger attackiert und beleidigt Bahnmitarbeiter

Chemnitz (ots)

Am 4. Mai 2025 griff gegen 14:45 Uhr ein 44jähriger Deutscher am Chemnitzer Hauptbahnhof ohne Vorgeschichte einen Servicemitarbeiter der Deutschen Bahn an, in dem er ihn unvermittelt von hinten kräftig gegen die Schulter schlug. Zudem beleidigte er ihn mit den Worten "Du dummer Wichser" und übergoss ihn mit Bier.

Durch Zeugenhinweise und durch die gute Zusammenarbeit mit den Kol- legen der Landespolizei konnte der Tatverdächtige nach kurzer Flucht gestellt werden.

Zur weiteren Bearbeitung wurde der 44-Jährige zum Bundespolizeirevier am Chemnitzer Hauptbahnhof verbracht. Ein dort durchgeführter Atemalkolholtest ergab 1,46 Promille.

Es wurden gegen ihn Strafverfahren wegen Beleidigung und Körperverletzung eingeleitet. Im Anschluss wurde er auf freien Fuß entlassen.

