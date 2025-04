BPOLI C: Betrunkener randaliert im Zug

Reitzenhain/ Marienberg (ots) - Am 28. April 2025 um 12:55 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz einen spanischen Staatsangehörigen am Grenzübergang in Reitzenhain. Ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Weiden wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung lag gegen den ...

mehr