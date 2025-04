Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Spanier zahlt Geldstrafe von über 3700 EUR wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und ist erneut ohne Führerschein unterwegs

Reitzenhain/ Marienberg (ots)

Am 28. April 2025 um 12:55 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz einen spanischen Staatsangehörigen am Grenzübergang in Reitzenhain.

Ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Weiden wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung lag gegen den 36jährigen Mann vor.

Die geforderte Geldstrafe von über 3700 Euro konnte der Spanier aufbringen, aber er konnte seine Reise noch nicht fortsetzen.

Da er erneut ohne Fahrerlaubnis unterwegs war, wurde der Sachverhalt zur weiteren Bearbeitung an Einsatzkräfte der Landespolizei übergeben.

