Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Gemeldeter Brand im Gebäude

Gevelsberg (ots)

Am Freitagabend wurde die Feuerwehr zu einem gemeldeten Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Bahnhofstrasse gerufen. Bereits beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte, war das Feuer von den dortigen Bewohnern gelöscht worden. Der Brandherd, welcher sich auf dem Balkon befand, wurde vorsorglich kontrolliert. Dort hatten auf dem Balkon diverse Gegenstände gebrannt. Weiter wurde die betroffene Wohnung mit einem Hochleistungslüfter vom Brandrauch befreit. Die Einsatzstelle wurde im Rahmen weiterer Ermittlungen zur Brandursache an die Polizei bzw an die Kripo übergeben. Neben den Kräften der Hauptwache, waren auch die Löschzüge Mitte und Ost alarmiert.

Original-Content von: Feuerwehr Gevelsberg, übermittelt durch news aktuell