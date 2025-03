Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Verkehrsunfall auf BAB1

Gevelsberg (ots)

Am heuteigen Nachmittag kam es auf der BAB1 in Höhe der Anschlussstelle Gevelsberg zu einem Auffahrunfall zwischen zwei PKW. Ein Fahrer hat das Ende eines Staus zu spät bemerkt und fuhr laut eigenen Aussagen mit ca. 80 km/h auf einen weiteren PKW auf, der durch die Wucht des Aufpralls von der rechten auf die linke Spur katapultiert wurde. Der Fahrer des geschädigten PKW musste vor Ort rettungsdienstlich versorgt werden und wurde dann in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Der auffahrende PKW selbst landete mit unverletzten Insassen im Graben neben der Autobahn. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei waren die Kräfte der Hauptwache und des LZ2 im Einsatz, der nach gut einer Stunde für Feuerwehr und Rettungsdienst beendet werden konnte. Teile der Autobahn blieben auch darüber hinaus noch bis zum Abtransport der verunfallten PKW und beendeter Unfallaufnahme durch die Polizei gesperrt.

Original-Content von: Feuerwehr Gevelsberg, übermittelt durch news aktuell