Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Aufmerksame Reisende verhindert Kollision und rettet zwei Frauen das Leben

Chemnitz (ots)

Am Vormittag des 4. April 2025 kam es am Bahnübergang in Wittgensdorf Mitte zu einer gefährlichen Beinahe-Kollision zwischen einem herannahenden Zug und zwei Fußgängerinnen, die trotz geschlossener Halbschranken auf das Gleis liefen. Nur dank einer aufmerksamen Mitreisenden konnte ein tödlicher Unfall verhindert werden.

Die beiden Frauen waren bepackt mit großen Beuteln und hatten nur Augen für ihre ankommende Citybahn aus Burgstädt. In ihrem Eifer und der Hektik, den Zug noch zu erreichen, nahmen sie den herannahenden Zug in Richtung Leipzig nicht wahr. Als der Zug mit hoher Geschwindigkeit näher kam, war es eine Reisende, die aufmerksam die Gefahr erkannte.

Sofort schrie die Reisende die zwei Fußgängerinnen an. Dank dieser schnellen Reaktion konnten sich die beiden gerade noch recht- zeitig in Sicherheit bringen.

Der Zugführer, der die Szene ebenfalls wahrnahm, leitete sofort eine Notbremsung ein. Glücklicherweise kam es zu keinem Zusammenstoß.

Gegen die beiden Frauen leitete die Bundespolizeiinspektion Chemnitz ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ein.

Die Bundespolizei weißt noch einmal auf die Gefährlichkeit hin, trotz geschlossener Schranken Bahnübergänge zu überqueren. Sie riskieren damit ihr Leben und verhalten sich unverantwortlich. Außerdem drohen Kraftfahrern eines motorisierten Fahrzeuges ein Bußgeld von bis zu 700 Euro, zwei Punkte und drei Monate Fahrverbot. Fußgänger und Fahrradfahrer können bis zu 350 Euro für diese Ordnungswidrigkeit bezahlen.

Um Bahnübergänge sicher zu passieren, gibt die Bundespolizei folgende Tipps:

- Geschlossene Schranken bedeuten Stopp! Sie schließen nicht ohne Grund! Niemals geschlossene Schranken umfahren, umlaufen oder darüber klettern! - An beschrankten Übergängen bei gelbem Licht und rotem Blinklicht stehen bleiben, nicht erst, wenn sich die Schranken senken. - Erst queren, wenn das Rotlicht erloschen ist und die Schranken vollständig geöffnet sind - Bremsbereit und mit angepasster Geschwindigkeit auf den Bahnübergang zufahren - An Bahnübergängen niemals überholen! - Die Bahnstrecke nach beiden Seiten überblicken - Auf akustische Pfeifsignale achten - Sofort anhalten, wenn sich ein Zug nähert - Keine Panik bei einer Fahrzeugpanne auf den Gleisen! Das Auto sofort verlassen, sich in Sicherheit bringen und die 110 oder 112 anrufen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell