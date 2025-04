BPOLI C: 38-Jähriger belästigt Reisende in der MRB

Reitzenhain (ots) - Im Rahmen der wiedereingeführten Grenzkontrollen konnten Be- amte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz am Grenzübergang in Reitzenhain in den vergangenen vier Tagen erneut mehrere Haft- befehle vollstrecken. Zunächst wurde am 1. April 2025 gegen 13:00 Uhr eine 62jährige Deutsche kontrolliert. Die Überprüfung ihrer Personalien ergab eine Ausschreibung der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main. ...

