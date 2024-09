Hessisches Polizeipräsidium Einsatz

POL-HPE: Das Landespolizeiorchester Hessen lädt ein!

Bild-Infos

Download

Wiesbaden (ots)

Anlässlich seines 70-jährigen Bestehens lädt das Landespolizeiorchester Hessen zu zwei ganz besonderen Konzerten in die Marktkirche nach Wiesbaden ein: In Zusammenarbeit mit der Polizeiseelsorge der evangelischen Kirche in Hessen und Nassau präsentieren die rund 30 professionellen Musikerinnen und Musiker ein abwechslungsreiches Programm.

Den Auftakt dazu mach das große sinfonische Blasorchester. Unter dem Motto "Rhapsodie in Blau" werden am Donnerstag, dem 12.09.2024 Stücke aus unterschiedlichen Musikgenres geboten.

Die Gäste dürfen sich auf klassische Werke von Gustav Holst, originale Literatur von Jan van der Roost, Jazz-Standards von George Gershwin und vieles mehr freuen.

Nur eine Woche später, am 19.09.2024, treten die Musikerinnen und Musiker des Landespolizeiorchesters in verschiedenen Ensembles im Rahmen eines Kammermusikabends auf. Ziel ist es, die Gäste auf einer großen musikalischen Reise von "Bach bis Beatles" den Alltag für ein paar Stunden vergessen zu lassen.

Der Beginn beider Konzerte ist jeweils um 19:30 Uhr. Der Eintritt ist frei - Spenden sind indes willkommen und kommen gemeinnützigen Einrichtungen in der Region zugute - dem Kinderhospiz der Uni Gießen und dem Weissen Ring Hessen.

Das Landespolizeiorchester ist das einzige professionelle Blasorchester des Landes Hessen und freut sich darauf, zahlreiche Gäste zu begrüßen, die sich an beiden Terminen von der hohen Qualität und Spielfreude der Musikerinnen und Musiker überzeugen können.

Original-Content von: Hessisches Polizeipräsidium Einsatz, übermittelt durch news aktuell