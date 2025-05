Polizeiinspektion Stade

POL-STD: 18-jährige Fußgängerin von unbekanntem Rollerfahrer angefahren - Polizei sucht Unfallverursacher und Zeugen

Stade (ots)

Am gestrigen Mittwochnachmittag gegen 15:20 h wurde in Stade in der Straße "Am Bahndamm" in den dortigen Schwingewiesen eine 18-jährige Fußgängerin aus Stade von einem dunklen Motorroller oder Mofa von hinten angefahren.

Sie stürzte zu Boden und wurde dabei leicht verletzt. Der Rollerfahrer und sein Mitfahrer kümmerten sich nicht weiter um die Unfallfolgen und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung Jahnstraße.

Ein zufällig vorbeikommender Radfahrer hatte dann noch an der Unfallstelle angehalten aber leider keine Personalien hinterlassen.

Die Polizei sucht jetzt die Unfallverursacher und den Radfahrer als wichtigen Zeugen. Dieser und mögliche andere Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Verursachern geben können oder die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizei zu melden.

