Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Hollywoodschaukel in Horneburg entwendet - Polizei sucht Zeugen

Stade (ots)

Am Dienstag, den 27.04. wurde in der Zeit zwischen 12:00 h und 13:00 h in Horneburg in der Straße "Im großen Sande" ein von den Eigentümern dort vor einer Garage auf einer Auffahrt abgestelltes Gestell einer "Hollywoodschaukel" entwendet.

Das weiße Metallgestell ohne Polsterauflage ist ca. 2 x 3 Meter groß und muss vermutlich mit einem passenden Transportfahrzeug oder Anhänger nach dem Diebstahl abtransportiert worden sein.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den Verbleib der Schaukel geben können oder die den Diebstahl bzw. den Abtransport beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04163-828950 bei der Horneburger Polizeistation zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell