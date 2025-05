Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Transporter in Bützfleth ausgebrannt, Einbrecher in Stade, Renault in Buxtehude entwendet - im Bereich Hamburg Neugraben nach Unfall wieder aufgefunden, Verletzte bei Unfall auf der Kreisstraße 30

Stade (ots)

1. Transporter in Bützfleth ausgebrannt

Aus bisher ungeklärter Ursache ist am Freitagabend kurz vor 22:00 h in Bützfleth auf der Moorchaussee ein dort abgestellter Transporter in Brand geraten. Das Fahrzeug konnte von den angerückten Feuerwehrleuten der Ortswehren aus Bützfleth und Bützlflether Moor gelöscht werden bevor es vollständig zerstört wurde. Der rote IVECO wurde bei dem Brand schwer beschädigt und erlitt einen Totalschaden. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Genaue Ergebnisse werden aber erst nach den Recherchen der Brandexperten der Polizei erwartet, die in dieser Woche anlaufen werden.

Zeugen, die sachdienliche Beobachtungen zu dem Brandausbruch machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizei zu melden.

Fotos in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

2. Einbrecher in Stader Einfamilienhaus

Zwei bisher unbekannte Einbrecher haben sich am frühen Samstagmorgen gegen kurz nach 05:30 h in Stade im Apfelstieg Zutritt zu einem dortigen Einfamilienhaus verschafft und dann unter anderem das Schlaf- und das Wohnzimmer durchsucht. Mit Schmuck, einer Geldbörse mit Papieren und Geldkarten sowie einem Mobiltelefon und einem Blutdruckmessgerät als Beute konnten beide Einbrecher dann unbemerkt wieder flüchten. Der angerichtete Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

3. Renault in Buxtehude entwendet - im Bereich Hamburg Neugraben nach Unfall wieder aufgefunden

In der Zeit zwischen Donnerstag, dem 01.05., 12:00 h und Samstag, den 03.05., 07:00 h haben unbekannte Autodiebe in Buxtehude in der Straße "Im Obstgarten" einen dort geparkten RENAULT MEGANE mit dem Kennzeichen STD-DS 891 aufgebrochen und entwendet. Das Fahrzeug wurde durch Beamte des Polizeikommissariats Neugraben in einer Baustelle in Hamburg-Neuenfelde verunfallt wieder aufgefunden. Von dem oder den Autodieben fehlte aber jede Spur. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die den Autodiebstahl beobachtet haben oder die gesehen haben, wer mit dem Auto in der fraglichen Zeit im hiesigen Bereich zwischen Buxtehude und Neuenfelde unterwegs war.

Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04161-647115 beim Polizeikommissariat Buxtehude zu melden.

4. Vier Verletzte bei Unfall auf der Kreisstraße 30

Am gestrigen Nachmittag ist es gegen 15:10 h auf der Kreisstraße 30 zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem vier Autoinsassen verletzt wurden. Zu dem Zeitpunkt war eine 30-jährige Toyotafahrerin aus Fredenbeck mit ihrem Auto in Richtung Bundesstraße 73 unterwegs und aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn nach rechts in den Seitenraum geraten. Vermutlich beim Gegenlenken kam ihr Auto dann ins Schleudern und überschlug sich auf der Straße. Ein entgegenkommender Autofahrer hatte den Unfall im Rückspiegel beobachtet, angehalten und sofort vorbildlich Erste Hilfe geleistet. Die 30-Jährige sowie ihre drei im Auto mitfahrenden Kinder im Alter von 2, 8 und 10 Jahren wurden bei dem Unfall verletzt und mussten nach der Erstversorgung an der Unfallstelle vom Rettungsdienst ins Elbeklinikum eingeliefert werden. Die Feuerwehr Agathenburg wurde alarmiert und rückte an der Unfallstelle an. Die Feuerwehrleute sicherten das Unfallfahrzeug ab und unterstützten den Rettungsdienst und die Polizei. Der Toyota-Aygo wurde bei dem Unfall schwer beschädigt, der Gesamtschaden wird auf ca. 4.000 Euro geschätzt.

Die K 20 musste für die Zeit der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen zeitweise gesperrt werden.

Fotos in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

