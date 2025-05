POL-STD: 32-jähriger Autofahrer gegen Baum geprallt und verletzt

Stade (ots) - Unbekannte haben in der vergangenen Nacht in Harsefeld im Hartriegelweg einen dort unter einem Carport auf dem Grundstück eines Wohnhauses abgestellten Mercedes geknackt und anschließend entwendet. Der weiße GLC 4MATIC hat das Kennzeichen STD-MC 293 und stellt einen Wert von ca. 30.000 Euro dar. Hinweise auf den oder die Autodiebe und den Verbleib des Fahrzeuges bitte an die Polizeistation Harsefeld unter ...

