Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Bad Boll - Hund beißt zu

Ein Mann hatte am Samstag bei Bad Boll den freilaufenden Hund nicht unter Kontrolle. Der ging auf einen anderen Hundeführer los und verletzte den 43-Jährigen.

Ulm (ots)

Gegen 17.15 Uhr war der 43-Jährige mit seinem Hund auf einem Feldweg in Richtung Boller Heide unterwegs. Den Hund führte er an der Leine. Am Waldrand kam plötzlich ein nicht angeleinter Hund entgegen. Der rannte wohl mit hohem Tempo auf den angeleinten Hund zu, sein 62 Jahre altes Herrchen ebenfalls in der Nähe und versuchte noch durch Zurufe und Kommandos sein Tier zurückzuhalten. Der wohl angriffslustige Hund reagierte nicht, so berichtete der 43-Jährige später bei der Polizei. Deshalb packte er seinen Hund am Geschirr und brachte ihn auf die Seite neben sich. Der freilaufende Hund rannte zunächst an dem Tierführer vorbei, kehrte jedoch sofort zurück und trat wohl in aggressiver Weise gegen den 43-Jährigen und dessen Hund auf. Um einen Angriff abzuwehren, trat er offenbar mit dem Fuß nach dem aggressiven Vierbeiner. Dabei verlor er wohl das Gleichgewicht und stürzte zu Boden. In diesem Moment schnappte der unangeleinte Hund zu und biss den 43-Jährigen in den linken Oberarm. Schließlich gelang es dem 62-jährigen Hundeführer sein Tier unter Kontrolle zu bringen. Er konnte dadurch weitere Bissverletzungen und noch Schlimmeres verhindern. Der 43-Jährige trug durch den Sturz und Biss Verletzungen zu. Er begab sich selbst in ärztliche Behandlung. Ob die beiden Hunde Verletzungen davongetragen haben, ist nicht bekannt. Die Polizei hat nun die Ermittlungen gegen den 62-jährigen Hundehalter aufgenommen. Er sieht einer Anzeige wegen Fahrlässiger Körperverletzung entgegen.

++++0850057

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell