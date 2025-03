Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ummendorf - Fahranfänger prallte gegen Lichtmast

Ulm (ots)

Am Samstagabend, gegen 23.30 Uhr, befuhr ein 18-Jähriger die Schweinhauser Straße. Den Kreisverkehr am Ortsende befuhr er zu schnell und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Er prallte mit seinem Citroen gegen einen Laternenmast. Durch das Unfallgeschehen war die Beifahrerin leicht geschockt. Sie blieben aber unverletzt. Der Laternenmast war umgeknickt und muss durch den Straßenbau ersetzt werden. Der Schaden am Auto wird auf 3.000 EUR geschätzt, am Laternenmast auf 1.500 EUR.

++++++++++++++++++++++ 602040

Polizeiführer vom Dienst (WE) Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell