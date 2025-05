Polizeipräsidium Ulm

Am Sonntag verlor ein Autofahrer auf der A8 bei Kirchheim die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Gegen 10.30 Uhr fuhr ein 61-jähriger auf dem mittleren von drei Fahrstreifen in Richtung München. Auf Höhe von Gruibingen, bei km 162, herrschte Aquaplaning. Da er wohl zu schnell unterwegs war, verlor der Mann die Kontrolle über sein Auto. Er geriet ins Schleudern und prallte gegen die Mittelleitplanke. Im Anschluss blieb er auf dem Standstreifen stehen. Rettungskräfte brachten den Fahrer und seine 62-jährige Beifahrerin mit leichten Verletzungen in eine Klinik. Der beschädigte BMW musste abgeschleppt werden. Den Schaden am Auto schätzt die Verkehrspolizei Mühlhausen auf etwa 20.000 Euro und an der Schutzplanke auf ca. 2.000 Euro.

