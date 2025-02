Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nach mehreren Delikten in Untersuchungshaft

Sondershausen (ots)

Am Donnerstag meldeten Passanten vom Bahnhof in Sondershausen, dass ein junger Mann dort Frauen belästigen soll. Vor Ort konnten die Beamten der Polizeiinspektion Kyffhäuser den besagten Mann feststellen, der den Polizisten bereits seit geraumer wegen ähnlicher Handlungen bekannt ist.

So soll der 24-jährige Mann auch für eine Tat in Nordhausen in Betracht kommen. Hierzu berichtete die Landespolizeiinspektion am 23. Januar:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/5955828

Der Mann hatte sich abermals am Donnerstag in Sondershausen Frauen gegen deren Willen angenähert und sie unsittlich belästigt. Diese Handlungen sind nach dem Strafgesetzbuch strafbar. Aufgrund er Häufungen dieser Delikte in den letzten Wochen, deren Tatorte bis nach Erfurt und Nordhausen reichten, erfolgte der Lagevortrag bei der Staatsanwaltschaft Mühlhausen, welche eine Unterbringungshaft anregte. Diesem wurde durch einen Richter an dem zuständigen Amtsgericht entsprochen. Noch am Freitagabend wurde der Mann in einer Fachklinik untergebracht.

