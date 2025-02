Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fünf Menschen bei Verkehrsunfall verletzt

Katharinenberg (ots)

Am Montag ereignete sich im Unstrut-Hainich-Kreis ein Verkehrsunfall, bei dem mehrere Menschen verletzt worden sind. Eine 55-jährige Autofahrerin befuhr kurz vor 9 Uhr die Bundesstraße 249 aus Fahrtrichtung Eigenrieden kommend. Aus bisher ungeklärter Ursache kollidierte das Fahrzeug mit dem entgegenkommenden Pkw eines 68-Jährigen, welches mit vier Personen besetzt war. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden die Fahrerin und der Autofahrer schwer verletzt. Die drei Insassen, die im Pkw des 68-Jährigen mitfuhren, wurden nach derzeitigem Stand leicht verletzt. Die Verletzten kamen in umliegende Krankenhäuser. An beiden Autos entstand Sachschaden, sodass diese abgeschleppt werden mussten. Die Bundesstraße war für etwa zwei Stunden voll gesperrt. Die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell