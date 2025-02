Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Männer stehlen Lebensmittel in Supermarkt - ein Tatverdächtiger schlägt um sich

Nordhausen (ots)

Seit Montagmorgen ermittelt die Polizei in Nordhausen wegen räuberischen Diebstahls. Zwei Männer befanden sich gegen 8.30 Uhr in einem Supermarkt in der Landgrabenstraße und befüllten Beutel mit diversen Lebensmitteln. Anschließend verließ das Duo den Supermarkt, ohne die Waren zu bezahlen. Ein Mitarbeiter des Marktes sprach die beiden Diebe an, worauf sie versuchten, zu flüchten. Einer der Männer lief mit einem Teil der Beute davon. Der Zweite konnte durch einen Mitarbeiter gestellt werden. Der Ladendieb schlug um sich, augenscheinlich um in Besitz seiner Beute zu bleiben. Durch einen Mitarbeiter und Kunden des Einkaufsmarktes gelang es, den 34-jährigen Dieb bis zum Eintreffen der Polizeibeamten festzuhalten. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Die Ermittlungen zu dem zweiten Ladendieb dauern an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell