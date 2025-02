Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Telefongeschäft eines Einkaufszentrums

Nordhausen (ots)

Die Nordhäuser Kriminalpolizei bittet nach einem Einbruch in ein Telefongeschäft um Zeugenhinweise. In der Nacht zu Samstag, zwischen 3.45 Uhr und 4 Uhr, verschafften sich die Täter unter Verwendung eines Kanalgitters Zutritt in ein Einkaufszentrum in der Bahnhofstraße. Im Einkaufszentrum gelangten sie gewaltsam in ein Telefongeschäft. Aus diesem entwendeten die Einbrecher mehrere Mobiltelefone und Smartwatches im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Die Täter flüchteten vom Tatort in unbekannte Richtung. Wer hat etwas bemerkt? Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen. 0029058

