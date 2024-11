Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Sachbeschädigung durch Feuer durch unbekannten Täter

Losheim am See (ots)

Am Montag, dem 11.11.2024, begab sich ein bislang unbekannter Täter im Zeitraum zwischen 00:00h und 00:21h an einen in der Ortsmitte von Losheim am See im dortigen Wohngebiet abgestellten Pkw und setzte diesen im Bereich des Tankdeckels mutwillig in Brand. Der Pkw brannte hierbei teilweise aus. Durch die Hitzeentwicklung wurde des Weiteren ein daneben stehender Pkw beschädigt. Nur durch ein beherztes Eingreifen der Anwohner und der Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Brandes auf die angrenzenden Wohnhäuser verhindert werden. Bislang liegen keine Hinweise zum Täter vor.

Bei Erkenntnissen oder verdächtigen Wahrnehmungen im genannten Zeitraum bittet die PI Nordsaarland um Mitteilung unter der Nummer 06871/90010.

