POL-STD: Unbekannte entwenden Baumaschinenteile von Grundoldendorfer Baustelle

Stade (ots) - Am Sonntag, den 27.04. wurde in der Zeit zwischen 12:00 h und 13:00 h in Horneburg in der Straße "Im großen Sande" ein von den Eigentümern dort vor einer Garage auf einer Auffahrt abgestelltes Gestell einer "Hollywoodschaukel" entwendet. Das weiße Metallgestell ohne Polsterauflage ist ca. 2 x 3 Meter groß und muss vermutlich mit einem passenden ...

mehr