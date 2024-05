Polizei Gütersloh

POL-GT: Öffentlichkeitsfahndung nach Bandenbetrug

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Anfang Februar (08.02.) erhielt die Polizei Kenntnis von einem Betrug in Rheda-Wiedenbrück. Ein bislang unbekannter Täter meldete sich bei einem Geschädigten und forderte unter Vorgabe falscher Tatsachen die Debitkarte samt PIN. Der Geschädigte kam der Aufforderung nach und übergab die Karte an seiner Wohnanschrift an einen Abholer. Im Anschluss wurde von der Karte Bargeld an einem Geldautomaten abgehoben.

Von dem Abholer wurde ein Phantombild gefertigt. Dieses ist auf dem Fahndungsportal der Polizei NRW veröffentlicht worden. https://polizei.nrw/fahndung/135315

Hinweise und Angaben zu dem Mann auf dem Bild nimmt jede Polizeidienststelle unter der Rufnummer 110 oder die Polizei Gütersloh unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell