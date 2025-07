Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Oeversee: Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletztem Radfahrer

Oeversee (ots)

Heute Morgen (04.07.2025) kam es auf der Landesstraße 317 in der Gemeinde Oeversee zu einem schweren Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Radfahrers und eines Pkw. Der 11-jährige Radfahrer wurde lebensgefährlich, die Pkw-Fahrerin leicht verletzt. Die Polizeistation Tarp hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der 11-Jährige mit seinem Fahrrad gegen 07.00 Uhr den Radweg der L 317 in Richtung Jarplund. Auf Höhe der Bushaltestelle zwischen den Straßen Dorfstraße Munkwolstrup und Am Krug beabsichtigte der Junge die Fahrbahn zu queren. Beim Queren der Fahrbahn wurde das Kind von einem ebenfalls in Richtung Jarplund fahrenden Ford Fiesta erfasst. Das Kind zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu und wurde mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die 43-jährige Fahrzeugführerin erlitt einen Schock.

Die L 317 war für die Dauer von einer Stunde voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell