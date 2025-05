Kreisfeuerwehrverband Landkreis Karlsruhe

FW-KA: Dachstuhlbrand eines Wohngebäudes in Pfinztal fordert Feuerwehr

Pfinztal/ Landkreis Karlsruhe (ots)

Zu einem Dachstuhlbrand wurde die Feuerwehr Pfinztal sowie die Polizei und der Rettungsdienst in die Pforzheimer Straße nach Pfinztal-Kleinsteinbach am 08. Mai 2025 um 12:50 Uhr alarmiert. Die eintreffenden Feuerwehrkräfte bemerkten eine starke Rauchentwicklung aus dem Dachstuhl eines Wohngebäudes. Wegen umfangreicher Sanierungsmaßnahmen war das Wohnhaus unbewohnt und es wurden keine Personen verletzt. Die Feuerwehren aus Pfinztal, Bretten, Werkfeuerwehr Fraunhofer ICT Pfinztal, Walzbachtal und Weingarten waren im Brandeinsatz gefordert, über 15 Einsatztrupps unter Atemschutz waren im Einsatz. Mit einem C-Rohr im Innenangriff, einem C-Rohr im Außenangriff sowie ein mit einem weiteren C-Rohr im Korb der mitalarmierten Drehleiter wurde die Brandentwicklung bekämpft. Bei den umfangreichen Nachlöscharbeiten musste unter anderem größere Teile der Dachverkleidung entfernt werden, um die zahlreichen Glutnester abzulöschen. Unter der Einsatzleitung von Peter Sitter waren über 75 Feuerwehrkräfte mit über 17 Fahrzeugen bis in die späten Nachmittagsstunden beschäftigt. Die Führungsgruppe der Feuerwehren im Unterkreis Pfinztal, Weingarten, Walzbachtal sowie mehrere Fachberater Bau/Einsturz unterstützten die Einsatzleitung vor Ort. Hauptamtsleiter und Feuerwehrkommandant Christian Bauer machte sich vor Ort ein Bild vom Schadensausmaß und der Arbeit der eingesetzten Kräfte. 1 Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug, die DRK-Notfallhilfe und die DRK-Ortsbereitschaften waren im Einsatz. Die Polizei war mit insgesamt 4 Streifenwagenbesatzungen und zwei Motorradstreifen im Einsatz. Während der umfangreichen Einsatzmaßnahmen musste die Bundesstraße 10 beidseitig zwischen Pfinztal-Kleinsteinbach und Remchingen gesperrt werden.

