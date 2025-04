Kreisfeuerwehrverband Landkreis Karlsruhe

FW-KA: Dachstuhlbrand in Reihenhauszeile mit vier Gebäudeteilen

Waldbronn (ots)

Am Montagnachmittag kam es in Waldbronn-Busenbach zu einem Dachstuhlbrand, bei dem vier Reihenhäuser betroffen waren. Verletzt hat sich bei dem Einsatz niemand. Vermutlich wurde das Feuer durch einen Blitzeinschlag verursacht. Über die Integrierte Leitstelle Karlsruhe wurde die Feuerwehr Waldbronn zu einer Rauchentwicklung aus einem Gebäude im Ortsteil Busenbach alarmiert. Zu dieser Zeit zog ein Gewitter über die Gemeinde und es kam wohl zu einem Blitzeinschlag. "Als wir mit der Drehleiter auf der Anfahrt waren, haben wir schon eine starke Rauchentwicklung gesehen. An der Einsatzstelle eingetroffen, sahen wir den brennenden Dachfirst über mehrere Gebäudeteile", berichtete der Gruppenführer der Drehleiter aus Waldbronn. Die vier Häuser sind in einer Zeile zusammen gebaut. Über die Drehleiter wurde das Dach dann auch rasch abgelöscht. Unter der Leitung von Feuerwehrkommandant Jochen Ziegler waren 80 Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes, des DRK und von der Polizei im Einsatz. "Wir mussten im Bereich der Brandstelle das Dach vollständig öffnen, um auch den Brand in der Dachdämmung zu löschen"; erläuterte Einsatzleiter Ziegler. Zur Unterstützung wurden deshalb auch die Drehleiter und ein weiteres Löschfahrzeug aus Karlsbad nachgefordert. Die Feuerwehr Ettlingen unterstützte mit dem Abrollbehälter Atemschutz. Mit diesem Spezialfahrzeug wurden weitere Atemschutzgeräte zur Einsatzstelle gebracht. Die Feuerwehr belüftete auch alle Gebäudeteile mit Lüftungsgeräten. Verletzt hat sich bei dem Einsatz niemand. Zur Absicherung auch der Einsatzkräfte waren ein Notarzteinsatzfahrzeug und ein Rettungswagen vom Rettungsdienst vor Ort. Die DRK-Bereitschaft Busenbach und die Führungsgruppe Albtal des DRK versorgten die Einsatzkräfte mit Getränken. "Es war ein schöne Geste von Nachbarn, die spontan Kuchen für die Einsatzkräfte gespendet haben", berichtete die Gruppenführerin der ehrenamtlichen DRK-Einheit. Organisatorischer Leiter des Rettungsdienstes war Tom Priemer von den Maltesern. Bürgermeister Christian Stalf und Kreisbrandmeister Jürgen Bordt waren an der Einsatzstelle und haben sich über das Schadensausmaß und die Arbeit der Einsatzkräfte informiert. Bürgermeister Stalf organisierte dann auch die Unterbringungen der Bewohner aus zwei Reihenhäusern in einem Hotel. Die Bewohner aus einem weiteren Haus konnten bei Verwandten untergebracht werden. Aus dem vierten Haus waren die Bewohner nicht anwesend. Vom Polizeirevier Ettlingen war die Besatzung eines Streifenwagens mit zwei Beamten vor Ort. Über das Schadensausmaß können derzeit noch keine genauen Angaben gemacht werden. Das Dach wurde über das gesamte Gebäude durch das Feuer stark beschädigt.

