Kreisfeuerwehrverband Landkreis Karlsruhe

FW-KA: Dachgeschoss an Wohn- und Geschäftshaus durch Feuer stark beschädigt

Stutensee (ots)

Am Samstagvormittag hat ein Feuer das Dachgeschoss eines zweigeschossigen Wohn- und Geschäftshauses in Friedrichstaler sehr stark beschädigt. Verletzt hat sich bei dem Brand niemand. Insgesamt dreizehn Bewohnerinnen und Bewohner können in dem Haus nicht mehr wohnen und sind teilweise bei Verwandten und Freunden unterkommen. Sieben Bewohnerinnen und Bewohner werden von der Stadt Stutensee untergebracht. Kurz nach 10 Uhr wurde am Samstagvormittag die Freiwillige Feuerwehr Stutensee zu einem Dachstuhlbrand in die Rheinstraße im Stadtteil Friedrichstal alarmiert. Als die ersten Kräfte der Feuerwehr an der Einsatzstelle eintrafen, war über dem Dachgeschoss des zweigeschossigen Wohn- und Geschäftshauses eine sehr starke Rauchentwicklung mit Flammenbildung zu sehen. Mit Atemschutzgeräten ausgerüstete Trupps der Feuerwehr drangen über das Treppenhaus zum Feuer in die Wohnung im ausgebauten Dachgeschoss vor und löschten das Feuer. Über die Drehleiter wurden die Löscharbeiten zusätzlich von außen unterstützt. Unter der Leitung des stellvertretenden Feuerwehrkommandanten Armin Momsen kamen insgesamt 90 Feuerwehrangehörige zum Einsatz. Die Feuerwehr Stutensee wurde im weiteren Verlauf des Einsatzes durch Feuerwehrangehörige zum Atemschutzeinsatz aus den Feuerwehren Linkenheim-Hochstetten, Graben-Neudorf und Karlsdorf-Neuthard unterstützt. Aus Linkenheim-Hochstetten wurde noch eine weitere Drehleiter eingesetzt. Die Feuerwehr öffnete über die Drehleitern das Dach, um auch letzte Brandstellen im Spitzboden des Gebäudes zu löschen. Die Einsatzleitung wurde mit der gemeinsamen Führungsgruppe der Feuerwehren Stutensee und Karlsdorf-Neuthard unterstützt. Für den Grundschutz im Stadtgebiet Stutensee war ein Fahrzeug mit Kräften der Feuerwehr Graben-Neudorf eingeteilt. Sie mussten noch im laufenden Brandeinsatz zu einer Tierrettung als Folgeeinsatz in Stutensee ausrücken. Die Bewohnerinnen und Bewohner konnten sich selbständig aus dem Objekt ins Freie retten. Drei Personen wurden wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung dem Rettungsdienst vorgestellt. Verletzt hat sich bei dem Einsatz niemand. Vor Rettungsdienst waren ein Notarzt, zwei Rettungswagen und die DRK-Bereitschaften aus Blankenloch und Spöck mit zusammen 22 Personen im Einsatz. Organisatorischer Leiter des Rettungsdienstes war Marcel Will vom DRK. Von der Notfallseelsorge war eine Einsatzkraft ebenfalls vor Ort. Sowohl der stellvertretende Kreisbrandmeister Bernd Molitor, die Stutensee'r Oberbürgermeisterin Petra Becker und auch der Friedrichstaler Ortsvorsteher Lutz Schönthal waren an der Einsatzstelle vor Ort. Die Stadtverwaltung organisierte die Unterbringung der Bewohnerinnen und Bewohner aus den vom Brand betroffenen Wohnungen. Die Polizei hat die Straßen rund um die Einsatzstelle weiträumig abgesperrt und erste Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Insgesamt waren zehn Beamtinnen und Beamte vom Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt in Friedrichstal im Einsatz. Eine Unachtsamkeit beim Zubereiten von Essen auf dem Herd hat Papier entzündet und so wohl das Feuer in der Dachgeschosswohnung verursacht. Über die Höhe des Schadens am Gebäude und den Einrichtungen können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

