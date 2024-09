Polizei Wuppertal

POL-W: RS 14-Jähriger flüchtet nach Einbruch

Wuppertal (ots)

Am Mittwoch (11.09.2024 um 14:30 Uhr) kam es zu einem Einbruch in einer Wohnung in der Christianstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen drang der 14-jährige Syrer durch ein in Kippstellung verriegeltes Fenster in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Der 64-jährige Wohnungsinhaber nahm daraufhin Geräusche wahr und stieß auf den Einbrecher. Nach einer körperlichen Auseinandersetzung in der Wohnung flüchtete der Täter über einen Balkon in unbekannte Richtung. Im Rahmen der Fahndung trafen Polizeibeamte auf der Steinberger Straße auf den Flüchtenden. In der Folge nahmen die Einsatzkräfte die polizeibekannte Person mit zur Polizeiwache Remscheid. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der 14-Jährige seinem Erziehungsberechtigten übergeben. Ob etwas aus der Wohnung entwendet wurde, ist momentan Gegenstand der Ermittlungen. (ar)

