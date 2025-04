Kreisfeuerwehrverband Landkreis Karlsruhe

FW-KA: Gefahrgutaustritt fordert Feuerwehreinsatz in Speditionsbetrieb

Malsch (Landkreis Karlsruhe) (ots)

Aus einem Transportbehälter ist bei einer Spedition im Industriegebiet Malsch am Mittwochmorgen Gefahrgut ausgetreten. Vermutlich war ein Transportbehälter mit 1.000 l Inhalt defekt und inmitten mehrerer weiterer Behälter ist die Flüssigkeit ausgetreten. Da der Inhalt als Gefahrgut gekennzeichnet war, wurde die Feuerwehr hinzugezogen. Zwei Betriebsangehörige haben sich bei dem Ereignis verletzt. Während eine Person zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert wurde konnte eine weitere Person vor Ort verbleiben. Unter der Leitung des Malscher Feuerwehrkommandanten Thomas Schmid kamen insgesamt 61 Feuerwehrleute zum Einsatz. Als die Feuerwehr am Einsatzort eintraf war die betroffene Halle des Unternehmens bereits geräumt und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren außerhalb der Gebäude. Gegen die ausgetretene Flüssigkeit waren durch Betriebsangehörige bereits Bindemittel ausgestreut. Die Feuerwehr hat die verschiedene Gebinde von der Wechselpritsche entladen, das beschädigte Gebinde separiert und die verbleibende Flüssigkeit abgepumpt. Für diese Arbeit trugen die Einsatzkräfte Chemikalienschutzanzüge und Atemschutzgeräte. Bei dieser aufwändigen Arbeit kamen mehrere Trupps abwechselnd zum Einsatz. Mit zwei Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug hat der Rettungsdienst die eingesetzten Feuerwehrkräfte abgesichert. Organisatorischer Leiter des Rettungsdienstes war Tom Priemer von den Malteser. Im weiteren Verlauf des Einsatzes hat die örtliche DRK-Bereitschaft die eingesetzten Kräfte mit Getränken versorgt. Für die Bevölkerung bestand zu keiner Zeit eine Gefahr. Die örtliche Feuerwehr wurde durch den Gefahrstoffzug Karlsruhe-Land Süd unterstützt. Mit Einsatzkräften aus den Feuerwehren Ettlingen, Rheinstetten und Malsch wird diese Einheit zu Unfällen mit Gefahrgut hinzugezogen. Diese Einheit wurde durch den ABC-Zug aus Bretten und mit dem Gerätewagen Gefahrgut des Landkreises, der in Karlsdorf-Neuthard stationiert ist, unterstützt. Fachberater Chemie waren an der Einsatzsatzstelle und unterstützten mit ihrem Fachwissen die Einsatzleitung. Einheitsführer für den Gefahrstoffzug war Dr. Olaf Häßler. Zur Schadensursache und zum Schadensausmaß können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

